Verso il Forum delle forze economiche e sociali giovanili: primo incontro al Cnel

Si e’ svolto oggi a Villa Lubin il primo incontro dei referenti dei gruppi giovanili, appartenenti alle organizzazioni rappresentate al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), che andranno a costituire il “Forum delle forze economiche e sociali giovanili” del Consiglio. Il forum, presieduto dai due vicepresidenti Cnel, Floriano Botta e Claudio Risso – si legge in una nota -, rappresenta uno degli strumenti attuativi della piu’ ampia “Strategia giovani” approvata dall’Assemblea lo scorso ottobre, con cui si vuole dar seguito alle indicazioni della Commissione europea espresse con la “Strategia dell’Ue per la gioventu'”. L’impegno e’ di garantire che le decisioni adottate dagli organismi del Cnel non rispondano soltanto alle esigenze attuali, ma tengano conto delle generazioni future, in un’ottica di costruzione partecipata di un nuovo Patto generazionale. Il Cnel e’ il primo tra i propri omologhi europei a istituire un gruppo giovani che partecipi attivamente alle decisioni assunte, attraverso la formulazione di pareri obbligatori e non vincolanti, volti alla Valutazione di impatto generazionale degli atti del Consiglio.

Tale previsione – prosegue la nota – si pone nel solco gia’ tracciato dal governo nel ddl sulla Semplificazione normativa depositato in Senato con il quale si introduce la Valutazione di impatto generazionale per i disegni di legge governativi. Prevista anche una collaborazione con il gruppo giovani del Comitato economico e sociale europeo. Il forum sara’ costituito da 33 delegati di altrettante rappresentanze giovanili afferenti alle organizzazioni che compongono l’Assemblea del Cnel. I componenti si suddividono in gruppi di lavoro che rispecchiano le aree di competenza delle tre Commissioni istruttorie permanenti del Consiglio relative a Politiche economiche, Politiche sociali e Politiche europee. Collateralmente all’istituzione del forum, la Strategia giovani del Cnel ricomprende anche la redazione del Rapporto giovani “expat”, un’analisi accurata sui giovani che si trasferiscono all’estero, sull’attrattivita’ dell’Italia per le nuove generazioni e sugli impatti che questo fenomeno ha sul nostro sistema produttivo. Rientrano, inoltre, in questo ambito altri progetti speciali, quali – conclude la nota – il programma open day rivolto agli studenti delle scuole superiori.

Brunetta: Dare voce alle nuove generazioni

“Il Cnel – ha dichiarato il presidente Renato Brunetta – pone da sempre il tema della rappresentanza dei nuovi interessi emergenti nella società italiana e questo anche dal punto di vista generazionale. È un percorso che ha condotto durante la VI Consiliatura all’istituzione di una Consulta giovani. Ora vogliamo riprendere questa sensibilità e rilanciarla, per dare voce alle nuove generazioni. Abbiamo chiesto a ciascuna delle organizzazioni rappresentate al CNEL di indicare un referente delle loro componenti giovanili, per costituire un Forum delle forze economiche e sociali giovanili. Il Forum ci aiuterà a leggere e indirizzare in chiave generazionale quel che si fa nelle Commissioni e nell’Assemblea del Cnel”.