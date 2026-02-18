Forum in Masseria, Vespa e Comin & Partners riuniscono ministri, leader industriali e regionali

Dal 20 al 22 febbraio le Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto, ospiteranno la sesta edizione del Forum in Masseria – Winter Edition, rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. L’evento prevede otto panel dedicati alle prospettive economiche e politiche dell’Italia alla luce dei nuovi scenari internazionali, con la partecipazione di sette ministri, il presidente della regione Toscana, leader politici e rappresentanti di spicco dell’industria e dell’imprenditoria.

Italia tra sfide globali e opportunità

In un contesto segnato dal prolungarsi dei conflitti e dal riposizionamento degli Stati Uniti negli equilibri globali, l’Italia è chiamata a ridefinire il proprio ruolo in Europa e nel Mediterraneo, contribuendo al rafforzamento dell’UE anche sul fronte della difesa comune. Il Forum si propone come luogo di confronto di alto profilo per individuare soluzioni concrete agli effetti dei mutamenti transatlantici sull’economia nazionale e delineare strategie efficaci per gestire i cambiamenti e cogliere nuove opportunità.

Oltre trenta ospiti tra istituzioni e imprese

Durante la due giorni, dal titolo “2026: il ruolo dell’Italia tra sfide e opportunità in un nuovo contesto economico e geopolitico complesso”, interverranno più di trenta ospiti, tra cui il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini, il sottosegretario di stato ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Patrizio Giacomo La Pietra, il presidente Confindustria Assoimmobiliare Davide Albertini Petroni, la vice presidente Confindustria e presidente dei giovani imprenditori Maria Anghileri, la presidente ANCE Federica Brancaccio, il presidente Terme di Saturnia Massimo Caputi, la direttrice Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello Andreina Contessa, l’amministratore delegato e direttore generale SIMEST Regina Corradini D’Arienzo, il direttore Pinacoteca di Brera Angelo Crespi, il vicepresidente e direttore generale ALIS Marcello Di Caterina, il presidente CONSAP Sestino Giacomoni, il presidente Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il presidente Confartigianato Imprese Marco Granelli, il presidente Consiglio nazionale forense Francesco Greco, la presidente Federturismo Marina Lalli, la presidente ENEA Francesca Mariotti, il presidente di MedOr Marco Minniti, la presidente ASC Maria Cecilia Morandini, il presidente ITA Airways Sandro Pappalardo, il presidente Federterziario Nicola Patrizi, l’amministratore delegato Infratel Pietro Piccinetti, il vicepresidente Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli, il presidente Mondo Mostre Tomaso Radaelli, l’ad e dg Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, il vicepresidente IDA – Italian Datacenter Association Alessandro Talotta, il direttore generale e group deputy CEO Generali Giulio Terzariol, l’amministratore delegato Veolia Italia Emanuela Trentin, l’amministratore delegato Aeroporti di Roma Marco Troncone e il presidente ICE Matteo Zoppas.

Temi al centro del dibattito

Negli otto panel, moderati da Bruno Vespa, si discuteranno formazione e nuove professioni emergenti, innovazione nel settore agroalimentare, infrastrutture come leva per la competitività, transizione energetica con focus su rinnovabili e nucleare, centralità della cultura nello sviluppo economico e accessibilità come elemento imprescindibile per un futuro equo.

Partecipazione politica

Tra i protagonisti politici saranno presenti i ministri Calderone, Casellati, Foti, Giuli, Pichetto Fratin, Urso e Zangrillo, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, pronti a confrontarsi con il mondo industriale e accademico sui temi più rilevanti per il Paese.

Partner dell’iniziativa

Partner dell’evento sono: Aeroporti di Roma, ALIS, ANCE, Autostrade per l’Italia, Confagricoltura, Confartigianato Imprese, Confindustria Assoimmobiliare, ENEL, Eni, Federterziario, Gruppo FS Italiane, GENERALI, IDA – Italian Datacenter Association, ITA Airways, Terme di Saturnia, Veolia e The Boots Group.

Il Forum in Masseria conferma la propria rilevanza come piattaforma strategica di dialogo tra politica, economia e industria, delineando le prospettive dell’Italia in un contesto internazionale complesso.