Forum Italia-EAU, Benigni (ELT Group): ottimo recupero relazioni

Il CEO Benigni: rinnovata la partnership strategica con UAE

Roma, 24 feb. (askanews) – “Elettronica ha sempre avuto ottimi rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, rapporti diretti, personali, sinceri. Ma l’Italia aveva perso terreno, invece l’iniziativa di oggi ha mostrato un ottimo recupero delle relazioni tra il Governo degli Emirati e il Governo italiano, con una qualità del rapporto che porterà moltissimi benefici in tutti i settori industriali”.Lo ha dichiarato nell’ambito del Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, il Ceo di ELT Group Enzo Benigni Elt, che rinnova anche la partnership strategica con il Paese siglando una Letter of Intent (LOI) con EDGE, uno dei player a livello mondiale nel settore della tecnologia avanzata e della difesa.In quando realtà imprenditoriale presente da oltre 40 anni negli Emirati Arabi Uniti, ELT Group ha partecipato attraverso il proprio Presidente con un intervento nel panel “Shaping Innovation: Shaping the Future. Strategic industries” dedicato al tema di innovazione tecnologica per soluzioni alle sfide di sicurezza globale. In questo contesto Benigni ha ricordato il lungo percorso di collaborazione e la visione strategica di Elt nel Paese, riaffermata e sottolineata da importante passi in avanti fatti in occasione della recente fiera della difesa IDEX. Il percorso si è realizzato nel tempo attraverso tre step: la collaborazione con la società ETIMAD, un accordo con la Khalifa University e infine un MOU con il gruppo EDGE.In particolare durante il forum Elt Group ha rinnovato la partnership strategica con Edge attraverso una LOI che fa seguito al citato MOU che ha ad oggetto lo studio di possibile JV per attività congiunte relative alla difesa elettronica e nel cyber nel contesto multidominio.Attraverso queste partnership l’azienda punta ad incrementare le competenze locali nel knowledge, del supporto tecnico, della manutenzione e della produzione e della supply chain con riferimento al settore della Difesa Elettronica e della cyber defence. L’obiettivo finale è contribuire alla costruzione di un ecosistema emiratino sovrano, favorendo la crescita delle infrastrutture locali.In questi accordi di collaborazione è coinvolta Cy4Gate, parte del Gruppo ELT ed eccellenza nella cyber intelligence e cyber security, in quanto abilitante strategico in tutti i domini, dove l’acquisizione, la gestione e la protezione delle informazioni sono fattori decisivi per la difesa e la sicurezza.