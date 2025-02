Forum Italia-Emirati, interscambio record tra i due Paesi

“Gli Emirati per noi italiani sono un partner strategico. Il nostro interscambio continua a crescere a ritmo straordinario di oltre il 14 per cento all’anno. Gli Emirati sono il primo mercato di destinazione dell’export italiano nell’ampia regione del Medio Oriente Nord Africa, area assolutamente strategica per un Paese proiettato verso il Mediterraneo allargato come l’Italia”. Lo dichiara il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo il Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti a Roma. “Per noi l’interscambio commerciale è di fondamentale importanza, il 40 per cento del nostro Pil deriva dall’export. E’ nostra intenzione incrementare anche il giro di affari, siamo arrivati a 626 miliardi lo scorso anno, l’obiettivo è quello di arrivare 700 miliardi alla fine di questa legislatura. Per questo noi abbiamo bisogno di collaborare con Paesi che sono destinatari dei nostri prodotti, ma sono anche Paesi che investono da noi e possono esportare i loro prodotti, quindi per noi diventa fondamentale questo rapporto”, prosegue il titolare della Farnesina. “In questi ultimi 2 anni l’estensione dei nostri rapporti bilaterali raggiunge livelli senza precedenti grazie a un partenariato strategico che oggi ha il suo coronamento con la visita di Stato del Presidente Bin Zayed a Roma”.