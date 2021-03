Forum Italiano dell’Export, Zurino incontra De Luca. A fine settembre, a Marsala, gli Stati Generali

E’ durato più di un’ora, a Palazzo Santa Lucia, l’incontro tra Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export, e Vincenzo De Luca. “Molti – si legge in una nota diffusa dopo il colloquio – i temi sul tavolo, a partire dalla consapevolezza che, in questo difficilissimo periodo, è un dovere morale aiutare quante più aziende possibile”. In particolare, ha spiegato Zurino, “si è discusso della terza edizione degli Stati Generali dell’Export che si svolgeranno a fine settembre a Marsala”, al quale il presidente De Luca “accogliendo generosamente il mio invito” ha assicurato la sua presenza.

“Tantissime, dall’Agrindustria all’ Enogastronomia, dal Fashion alla Farmaceutica e alla Meccanica – ha affermato ancora Zurino presentando la sua iniziativa -, sono le eccellenze di questa terra, e aiutarle a essere competitive anche all’estero è un dovere istituzionale oltre che morale. Specialmente in momento come quello che stiamo attraversando”.

Il presidente del Forum Italiano dell’Export ha inoltre “sollecitato il presidente De Luca a investire anche dal punto di vista istituzionale – come fatto anche dal Governatore Emiliano in Puglia – sul tema Commercio Estero, e su questo, spero davvero che si ci faccia, tutti, trovar pronti per il Post Pandemia”. “Sono originario di Sorrento – ha continuato -, adoro l’Italia ed amo la mia Regione, incontrare il Governatore De Luca è sempre per me motivo di orgoglio e di affetto per la mia terra. Gli ho manifestato la mia piena e incondizionata disponibilità ad essere di supporto e di aiuto, affinchè anche la Regione Campania sia pronta ed aperta ai Mercati Esteri non appena tutto tornerà normale ed il piano dei vaccini faccia velocemente il suo corso. E lo ringrazio per l’accoglienza, oltre che per l’attenzione che ha mostrato al tema e alla necessità di sostenere il made in Italy nella nostra Regione.”