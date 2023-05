Forum Verso Sud, Sorrento incontra il futuro: domani l’anteprima dedicata al Mediterraneo per i giovani

“Sorrento incontra il futuro: il Mediterraneo per i giovani”, è il titolo dell’incontro in programma per giovedì 18 maggio, alle ore 15.30, presso la sala Tasso del Palazzo Municipale di Sorrento. L’evento, organizzato da The European House – Ambrosetti , e aperto alla partecipazione del giovani della penisola sorrentina, costituisce l’anteprima della seconda edizione del Forum Internazionale del Mediterraneo “Verso Sud”, in programma il 19 e il 20 maggio, con la presenza di ministri, business leader e opinion maker del Sud Italia insieme alla partecipazione dei principali esponenti e rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo.

Dopo l’introduzione di Cetti Lauteta, responsabile Scenario Sud del The European House – Ambrosetti , sono previsti gli interventi di Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, Federico Petroni consigliere relazionale di Limes, Stefano Manservisi, e Arancha González Laya, della Paris School of International Affairs, Science e Po, Patrizia Lombardi, presidente della Rete Italiana delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, Massimo Deandreis, direttore Generale del centro studi SRM, Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale del Gruppo Invitalia e Danilo Iervolino, presidente, U.S. Salernitana 1919.