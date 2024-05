Forza Democratica verso le elezioni comunali a San Cipriano Picentino, Naddeo illustra il programma

Un politico sempre in prima fila, grande conoscitore della macchina amministrativa dal punto di vista normativo e tecnico, ci racconti i progetti che ha realizzato, quelli futuri, ma senza svelare ancora troppo di quest’ultimi…

Parallelamente al mio lavoro di medico, ho sempre dedicato grande attenzione alla politica. Fare il sindaco per ben tre consiliature, la prima volta a 29 anni, è stata una esperienza incredibile, che mi ha permesso di esprimere la mia natura più idealista, di sviluppare la mia capacità di problem-solving e di delega. Sono un’ottimista e penso che ognuno di noi possa contribuire incisivamente per un cambiamento della società attraverso l’etica, il rispetto e l’empatia. Il mio leitmotiv è quello di far sì che il comune di San Cipriano, ritorni ad avere un ruolo in uno scenario comprensoriale e provinciale. Tanti gli obiettivi raggiunti, nel 2000, San Cipriano Picentino si conferma campione di racconta differenziata nel territorio campano. In campo culturale mi sono battuto per il Museo dello sbarco, per l’istituzione di una Scuola di alta formazione con il mitico avvocato Gerardo Marotta. Ci siamo impegnati nel migliorare i centri come la frazione di Campigliano, valorizzandola come luogo vitale di socialità, cultura, trasformandola da realtà agricola e periferica a porta d’ingresso alla Valle Picentina, dotandola di un Centro congressuale, con circa 400 posti a sedere, con annessa una sala teatro e sala cinematografica. Come previsto nel nostro programma elettorale, lavoreremo maggiormente sulle frazioni. Adegueremo gli strumenti per il recupero del patrimonio edilizio esistente riportando a vivere nelle frazioni giovani coppie e nuove famiglie.

L’entusiasmo è sempre grande così come la voglia di mettersi in gioco… con la lista Forza Democratica, che punterà alla vittoria nelle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a San Cipriano Picentino…

Non guardiamo gli avversari, ma privilegiamo un ragionamento sui temi. Ci intriga di più parlare delle nostre proposte politiche, dalle quali aspiriamo a ottenere la fiducia dei cittadini. Sono tornato per impostare un lavoro di prospettiva, che sarà orientato alla costruzione del futuro, prima di tutto in grado affrontare le emergenze, con progetti strategici di crescita di carattere sociale, turistico e culturale. Nel contempo valorizzeremo le potenzialità con fondi e risorse per proseguire nell’opera di ulteriore riqualificazione del territorio, cioè: ridisegnare strutture e servizi per la cittadinanza, trovare soluzioni alle diverse difficoltà che riguardano l’efficienza delle costruzioni esistenti, l’urbanistica, la viabilità, la pedonalità, con progetti utili, senza dimenticare le sempre crescenti problematiche sociali legate alla disoccupazione, alle continue situazioni di disagio. Dalle marginalità alle opportunità, questa è la nostra idea.

Direi che mette tutto se stesso non solo nella politica ma anche nell’attività di medico, lei è specialista in Chirurgia d’urgenza e del Pronto Soccorso, è in servizio presso la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell’O.O.R.R. di Salerno. Che affinità trova tra rivestire la carica di medico e quella di sindaco…

Da medico sono fortemente influenzato dall’etica medica, sempre attento a mettere le persone al centro, con gentilezza, con altruismo compassionevole. Cerco di instaurare con il paziente non un rapporto meramente professionale e distaccato, ma uno più di fiducia e più diretto. Questo per me equivale al rispetto per la vita, un valore che ho maturato in oltre 35 anni di lavoro come medico. Spiccato senso etico, passione, abnegazione, abilità relazionali, logica, empatia, sono le soft skills che ogni bravo medico dovrebbe possedere. Il sindaco è responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, deve prendere i dovuti provvedimenti, una responsabilità che condivide con il Consiglio comunale. Il rapporto tra le due attività è dato dalla competenza, dalla capacità di una visione che comprenda il benessere globale dei cittadini da parte di un sindaco, dei pazienti da parte del medico. Prometto di “curare” San Cipriano Picentino, credo che ci voglia un medico che la curi e che sappia anche fare organizzazione, gestione, perché so come utilizzare i soldi non li spreco evitando spese inutili. Io non eserciterò da solo, lo farò insieme ai cittadini, se vinciamo il Comune sarà aperto, a disposizione di tutti. Se gli elettori decideranno che il Sindaco possa essere Attilio, Attilio c’è. Credo sia doveroso mettersi al servizio dei sanciprianesi, per rilanciare e far rinascere San Cipriano Picentino. Io ci sono.