Forza Italia, 10 new entry, tre in Campania: Carmine Esposito, Francesco Pinto e Caterina Sestile

Una decina di nuovi ingressi a Forza Italia a livello locale, mentre “presto altri parlamentari aderiranno”. Ad annunciarli è stato il segretario Antonio Tajani in una conferenza stampa organizzata nella sede del partito. Oltre al consigliere regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi – nome ufficializzato oggi da Tajani che l’ha definito politico “super votato in provincia di Latina” – le new entries vengono da Campania e Abruzzo. Si tratta di Carmine Esposito, sindaco di Sant’Anastasia (Napoli); Francesco Pinto, vicesindaco di Pollena Trocchia (Napoli) e Caterina Sestile, consigliere comunale di Giugliano (Napoli). In Abruzzo sono: Paolo Federico, sindaco di Navelli (L’Aquila); Tonia Paolucci, assessore comunale di Lanciano (Chieti), l’avvocato Luisa Taglieri; Caterina Provvisiero, consigliere comunale di Teramo; Andrea Buracchio, leader dell’Udc di Teramo; Daniele Palumbi, sindaco di Torricella Sicura (Teramo). Tajani ha aggiunto: “Sono donne e uomini che rappresentano il territorio. E’ importante il lavoro nel Parlamento ma di sicuro coloro che sono eletti sui territori hanno davvero il contatto con i cittadini” e concluso: “La dimostrazione che FI è viva e cresce sta nell’adesione di persone che non chiedono nulla, non abbiamo promesso nulla a nessuno, loro chiedono di lavorare al progetto. L’unica garanzia che possiamo dare loro è di essere operai che costruiscono l’edificio che deve essere la pietra angolare politica. Presto altri parlamentari aderiranno”.