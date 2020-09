Forza Italia, a Villa Domi il dinner party di Walter Mariani con Caldoro e gli altri big regionali del partito

di Maridì Vicedomini

Un dinner party in grande stile, quello organizzato da Guido Walter Mariani, giovane e vulcanico imprenditore svoltosi lo scorso week end, a Napoli, nella splendida Villa Domi di Domenico Contessa. Candidato alle elezioni amministrative del Comune di Giugliano per Fascia Costiera Unita, il rampante Mariani ha ospitato molti dirigenti del Coordinamento di Forza Italia città di Napoli, tra cui in primis, applauditissimo, Stefano Caldoro candidato alla presidenza della Regione Campania per la Destra accanto a Stanislao Lanzotti, Franco Silvestro, Annarita Patriarca, Gennaro Capodanno, Piera Correale, Iris Savastano, creando così un’opportunità produttiva di incontro tra loro al fine di fare il punto sull’attuale e reale situazione politica del territorio regionale. Prelibato il menu, con un festival di pietanze ispirate alla tradizione culinaria del golfo partenopeo, innaffiate da vini campani doc; impeccabile il servizio prestato dallo staff di Villa Domi, coordinato in maniera puntuale dal patron Mimmo Contessa. “Obiettivi primari della mia candidatura – ha detto Guido Walter Mariani – in perfetta linea con il programma di riqualificazione della zona costiera di Giugliano delineato dall’onorevole Caldoro, sono: potenziamento dei trasporti pubblici, decoro urbano e sviluppo delle strutture ricettive alberghiere al fine di potenziare e garantire un flusso turistico sul territorio tutto l’anno”