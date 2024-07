Forza Italia, Angelo d’Agostino nuovo commissario politico ad Avellino

“Angelo d’Agostino è il nuovo commissario politico di Forza Italia ad Avellino. Sarà coadiuvato da Giuliana Franciosa e dall’onorevole Francesco Maria Rubano”. Ad annunciarlo è il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Entro il 2024 – aggiunge – ci sarà il congresso provinciale. A seguito delle dimissioni del segretario provinciale Carmine De Angelis, nominato nuovo vice coordinatore regionale con delega al programma regionale. Abbiamo proceduto all’individuazione dei commissari che condurranno il partito al congresso rimettendo alla segreteria nazionale le valutazioni. A loro va il ringraziamento di tutta la comunità politica di Forza Italia Avellino”. Martusciello ha anche annunciato che Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina (Salerno), “entra nella segreteria regionale di Forza Italia Campania come responsabile del dipartimento politiche energetiche e green deal”. Per Martusciello si tratta di “un’adesione importante e significativa che radicherà ancora di più Forza Italia in provincia di Salerno. Valuteremo la candidatura del sindaco per le elezioni regionali del 2025 in Campania”, conclude l’eurodeputato.