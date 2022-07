Forza Italia, Cesaro non si ricandida: Dopo sei legislature è giusto non presentarsi alle elezioni

La voce sul suo ‘passo indietro’ girava da qualche giorno. Ora la conferma arriva direttamente da lui. ”Non mi ricandido alle politiche del 25 settembre”, dice all’Adnkronos, Luigi Cesaro, attuale senatore di Forza Italia, uno dei big campani del partito azzurro, con Silvio Berlusconi dal ’96. ”Dopo sei legislature è giusto non presentarsi alle elezioni”, spiega l’esponente forzista, classe ’52, da Sant’Antimo, in provincia di Napoli, che inizia la sua carriera politica, negli anni 90 come consigliere provinciale per il Psi, per poi passare con il Cav nel ’94. Ventisei anni fa il debutto a Montecitorio con Fi appunto, dove ricopre il ruolo di deputato fino al 2008, ben cinque legislature, sotto le insegne forziste e del Pdl. Nel frattempo viene eletto sindaco e poi consigliere del suo Comune, Sant’Antimo, presidente della provincia di Napoli, ed eurodeputato. Per ritornare in Parlamento come senatore alle politiche del 2018. Fino alla ‘rinuncia’ di oggi. Parlamentare di lungo corso, Cesaro ha ricoperto numerosi incarichi pubblici ed è stato coinvolto in vari processi. “E’ una mia scelta personale, quella di non candidarmi”, dice il senatore campano, che aggiunge: ”Mi hanno chiesto di ricandidarmi ma ho pensato che dopo tutti questi anni è venuto il momento di lasciare”, dice Cesaro”. Non ce l’ha con nessuno, assicura al telefono. Anzi, rinnova la sua stima nei confronti di Berlusconi: ”Con il presidente c’è grande affetto e stima. Con me è sempre stato disponibile”. Qualcuno dice che al suo posto correrà il figlio Armando, già capogruppo di Fi nel Consiglio regionale della Campania, ma, a quanto si apprende, anche lui si terrà fuori dall’agone politico.