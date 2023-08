Forza Italia, congresso il 24-25 febbraio. E Tajani rifà la squadra

Nel corso della Segreteria Nazionale di Forza Italia, sono state approvate all’unanimità le seguenti proposte avanzate dal segretario nazionale Antonio Tajani: la data del Congresso Nazionale che si terrà a Roma il 24 e il 25 febbraio del 2024, con il seguente ordine del giorno: 1. elezione del segretario nazionale; 2. elezioni dei membri del Consiglio nazionale; 3. elezione dei membri della Segreteria nazionale.

Dopo le 4 nomine di oggi sarebbero 9 in tutto i ‘responsabili nazionali di settore’ della Forza Italia targata Antonio Tajani. Per capire come si sta strutturando l’organigramma del partito, infatti, alla ‘promozione’ dei tre tajanani doc Raffaele Nevi (portavoce), Francesco Battistoni (all’organizzazione) e Alessandro Battilocchio (alla macchina elettorale), più il ‘ritorno’ di Gregorio Fontana (nelle vesti di ‘custode’ della memoria storica del partito), bisogna aggiungere 5 conferme, almeno secondo l’elenco (ancora non aggiornato) pubblicato sul sito di Fi. Si tratta di Alberto Barachini, attuale sottosegretario all’Editoria che resterebbe alla ‘Comunicazione e immagine’; Alessandro Cattaneo, già vice coordinatore nazionale, alla testa dei Dipartimenti. Maurizio Gasparri, ora vicepresidente del Senato, manterrebbe la guida degli Enti locali mentre Alessandra Gallone, ex parlamentare, quella della Formazione. Licia Ronzulli, capogruppo al Senato in carica, dovrebbe conservare l’incarico di responsabile dei Rapporti con gli alleati. Nessun ‘up grade’ a responsabile di settore, invece, sembra per Tullio Ferrante, fedelissimo di Marta Fascina e sottosegretario ai Trasporti, ‘uomo delle tessere’ di Fi, su indicazione di Silvio Berlusconi prima della sua scomparsa. A completare l’organigramma il tesoriere, Fabio Roscioli, in gergo tecnico commissario amministratore nazionale e Sestino Giacomoni, confermato segretario della Conferenza dei coordinatori regionali.