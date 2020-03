Forza Italia, Di Scala: La Regione sostenga la didattica a distanza nelle scuole e negli enti di formazione professionale

La Regione sostenga le scuole, stanzi un contributo regionale da destinare al potenziamento della formazione scolastica a distanza. Lo chiede la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala.

“Invito il presidente della Regione Campania, sulla scorta di quanto già si fa in ordine ai contributi per i viaggi di istruzione, – afferma la consigliera regionale -, a prevedere in tempi stretti un Protocollo di Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania per destinare un adeguato contributo a sostegno delle scuole perché possano dotarsi di tutti gli strumenti indispensabili ad una efficace formazione a distanza prevedendo anche, a favore delle famiglie che non dispongono degli opportuni strumenti informatici, dei voucher per il loro acquisto”. “Questo, qualora possibile – aggiunge – attingendo anche alle risorse dei contributi dei viaggi di istruzione non ancora utilizzati”.

“In questo modo si testimonierebbe una concreta vicinanza delle istituzioni regionali alle comunità scolastiche e si renderebbe un buon servizio alle scuole campane, ma anche alle famiglie dei relativi studenti, molte davvero in grande difficoltà di fronte alla problematiche connesse alla didattica a distanza”, spiega la consigliera regionale di Fi.

Di Scala chiede anche di semplificare le procedure della formazione professionale in Campania consentendo, come per la scuola, attività didattiche a distanza.

“I divieti, per quanto necessari, senza un’alternativa non risolvono i problemi a fondo e finiscono spesso acuire la percezione della gravità del momento generando panico. Anche per la formazione professionale – spiega l’esponente di Forza Italia -, che vede peraltro gli enti già pronti, serve agire come per la scuola derogando temporaneamente alle indicazioni di accreditamento, consentendo quindi la previsione della didattica a distanza, in streaming o Fad”. “Invito l’assessore regionale a valutarne l’opportunità: sarebbe un atto dovuto, peraltro anche rassicurante”, conclude l’esponente di Forza Italia.