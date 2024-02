Forza Italia, eletto Tajani. E’ il primo segretario della storia del partito. Schifani alla guida del Consiglio. Nel vertice il campano Silvestro

Antonio Tajani è stato eletto segretario di Forza Italia all’unanimità per alzata di mano durante il congresso all’Eur. I delegati si sono posti in piedi agitando il loro cartellino in segno di sostegno. E’ il primo segretario della storia del partito, la carica di presidente invece sarà per sempre riservata al solo Silvio Berlusconi.

Insieme ad Antonio Tajani e’ stata eletta dal congresso anche la nuova segreteria di Forza Italia. Lo ha ricordato il neo eletto segretario, intervenendo dal palco. I nuovi componenti sono: la deputata e coordinatrice di Milano Cristina Rossello; la presidente della commissione esteri del Senato Stefania Craxi; Mauro D’Attis, vice presidente commissione Antimafia e coordinatore FI Puglia; Marcello Caruso, coordinatore regionale FI Sicilia; Francesco Silvestro, senatore, presidente commissione bicamerale Affari regionali; Daniele Silvetti, sindaco di Ancona e commissario FI Ancona. A questi sei candidati si aggiungeranno altri nove componenti della segreteria che saranno successivamente nominati dal segretario nazionale.

Schifani presidente del consiglio nazionale

“Forza Italia c’è ancora dopo che Berlusconi ci ha lasciato, questo è il secondo miracolo italiano”. Lo ha detto il presidente della Sicilia, Renato Schifani, nominato presidente del consiglio nazionale di FI. “E’ importate – ha detto in un passaggio del suo intervento – che esca come sta uscendo un partito unito intorno a te”.