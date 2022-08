“La nostra storia è pienamente radicata con Silvio Berlusconi e Forza Italia. Come abbiamo ribadito anche nella giornata di ieri siamo interessati al consolidamento e alla crescita di Forza Italia a Napoli e in Campania”. Lo affermano in una nota di Forza Italia della Campania Iris Savastano e Salvatore Guangi consiglieri comunali di Napoli di Forza Italia. I due smentiscono quindi un loro possibile passaggio ad Azione di Calenda.