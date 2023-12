Forza Italia, in Campania “Congresso delle idee” l’8 gennaio: sarà presente Tajani 

Sarà il “Congresso delle idee”, quello di Forza Italia della Campania in vista del Congresso nazionale del 2024. “Militanti, sindaci, e società civile – afferma il coordinatore regionale Fulvio Martusciello – ci diranno di quale partito hanno bisogno, e quali devono essere le priorità di Forza Italia. Poi, dal 20 al 28 gennaio, si svolgeranno i congressi provinciali e il congresso cittadino di Napoli“. Appuntamento l’8 gennaio all’hotel Vesuvio, per il congresso degli azzurri della Campania, con l’intervento del segretario nazionale Antonio Tajani. “La nostra road map – aggiunge Martusciello ci porterà entro la fine del mese di gennaio alla elezione degli 85 delegati per il congresso nazionale e dei 6 coordinatori, cinque provinciali e uno della città di Napoli. Vogliamo un partito capace di includere idee e forze sociali, aperto e democratico che parli direttamente ai cittadini e ai loro problemi”.