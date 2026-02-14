Forza Italia, incontro a Napoli nel giorno di San Valentino: Innamorati della Campania

A Napoli Forza Italia ha scelto il giorno di San Valentino per dichiarare il proprio amore per la Campania, rimarcare il radicamento territoriale e la necessità di costruire l’alternativa politica anche in vista del prossimo Referendum e delle scadenze elettorali in molti Comuni. A Palazzo Caracciolo, questa mattina, si è riunita la classe dirigente regionale per l’iniziativa ‘Innamorati della Campania’ aperta dai saluti del segretario regionale di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello, i Giovani ‘azzurri’ e simpatizzanti. Tutti uniti con l’obiettivo di imprimere un cambio di rotta all’attuale politica cittadina e regionale e venire incontro alle esigenze del popolo come ha sottolineato Iris Savastano, segretaria cittadina di Forza Italia Napoli “Innamorati della Campania perché noi siamo qui, pronti a rispondere ancora di più con progetti, iniziative e soluzioni che possano andare incontro ai cittadini e alle imprese”. Una Campania che deve essere più efficiente nel settore della Sanità, come ha rimarcato il vicesegretario regionale Gianfranco Librandi citando le liste d’attesa. “Sulla colonscopia, nessun campano o pochissimi la fanno in ospedale, perché il 90%, il 95% se la deve pagare o deve andare da altre parti. Questo è ingiusto” Sulla Sanità anche il senatore Francesco Silvestro che ha ricordato il bambino trapiantato al Monaldi, ospedale che “è stato e deve continuare a essere un’eccellenza del nostro territorio. Proprio per questo è necessario intervenire con decisione, rivedere l’intera catena di responsabilità e adottare provvedimenti immediati affinché simili episodi non possano mai più ripetersi”. Di impegno del Governo per la Campania, ha parlato il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri in conclusione dell’evento: “Noi vogliamo continuare quella politica di valorizzazione del turismo. Credo che con il Governo di centrodestra, l’Italia abbia offerto una buona immagine di sé e abbia fatto crescere il movimento turistico”. L’appuntamento si inserisce nel percorso di mobilitazione politica del partito in Campania, con l’obiettivo di rafforzare il legame con i territori, valorizzare il lavoro istituzionale svolto e rilanciare una proposta di governo fondata su responsabilità, competenza e attenzione concreta alle esigenze della Regione.