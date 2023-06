Forza Italia, Licia Ronzulli: Per la leadership ci sarà un congresso ‘vero’

Per quanto riguarda il futuro di Forza Italia “c’è uno statuto che va rispettato alla lettera, come sottolineato dal vicepresidente Tajani. Giovedì riuniremo il comitato di presidenza per convocare il Consiglio nazionale, nel corso del quale verrà nominato un presidente che avrà il compito di traghettare il partito fino al Congresso nazionale”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli in un’intervista a “Libero”. “Lavoreremo compatti ognuno in base al ruolo che ricopre. La più grande eredita’ che ci ha lasciato il presidente Berlusconi risiede nell’aver dato corpo, anima e valore alla parola ‘unità’. Questo lascito sarà la nostra stella polare”, ha proseguito. Ronzulli ha sottolineato che “ci sarà un congresso ‘vero’. Siamo chiamati a una prova che mai avremmo voluto sperimentare: continuare lungo il sentiero tracciato da Berlusconi, senza più la sua guida. Siamo in mare aperto e dobbiamo dimostrare che non solo sappiamo navigare, ma siamo in grado di farlo bene. In una barca a vela è importante sincronizzare il lavoro di ogni singolo membro dell’equipaggio”. “Saranno fondamentali armonia, condivisione, collegialità. E sarà cosi”, ha concluso.