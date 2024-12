Forza Italia, Martusciello annuncia: Con noi 4 sindaci e 22 consiglieri comunali

“Quattro nuovi sindaci campani e 22 consiglieri comunali aderiscono a Forza Italia, rafforzando la presenza del partito in vista delle elezioni regionali. I sindaci di Atripalda, Alvignano, Castelnuovo Cilento e Santa Maria la Carità hanno ufficializzato il loro ingresso nel corso di un incontro con il segretario nazionale Antonio Tajani”. E’ quanto si legge in una nota di Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia. “Si conferma la crescente capacità attrattiva di Forza Italia in Campania. Cresciamo ovunque nella regione perché i moderati si riconoscono nella figura del nostro segretario nazionale – ha commentato Martusciello – I quattro primi cittadini andranno a rafforzare la già nutrita pattuglia di amministratori azzurri, con l’obiettivo di consolidare la presenza del partito nelle rispettive province in vista delle prossime sfide elettorali”.