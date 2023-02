Il commissario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, ha nominato la deputata Annarita Patriarca commissaria del partito a Scafati (Salerno) fino alle prossime elezioni comunali. “Sono certo – ha detto Martusciello – che la sua esperienza saprà essere elemento determinante per far tornare il centrodestra e Forza Italia alla vittoria”.