Forza Italia, Martusciello: Presenti in tutti i Comuni

“Forza Italia sarà presente con il proprio simbolo in tutti i Comuni della Campania dove si voterà per le amministrative del 14-15 Maggio”. Lo annuncia il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Alle comunali del giugno 2022 – sottolinea Martusciello – il nostro partito in Campania non presentò il simbolo in nessun comune. A meno di un anno, Forza Italia e’ ripartita in ogni citta’ dove eleggeremo sindaci e consiglieri comunali che contribuiranno alla buona amministrazione. Saranno loro la base su cui costruire la vittoria alle regionali del 2025”, conclude Martusciello.