Forza Italia, nel Napoletano lasciano coordinatrice e consigliere comunale

Grazia Sangermano e Tonia Napolitano, rispettivamente coordinatrice cittadina di Forza Italia e Consigliera comunale di San Paolo Belsito (Napoli) escono da Forza Italia perché, sostengono “sono venute completamente meno le condizioni politiche minime per la nostra permanenza in un partito che credevamo fosse ispirato ai principi del confronto democratico interno, della condivisione delle regole e, soprattutto, degli obiettivi”. “Quanto accaduto nell’ultima settimana – spiegano – non è ammissibile per un movimento politico che vuole dichiararsi liberale, democratico e riformista. Lasciamo, non senza rammarico, Forza Italia”.