Forza Italia, nota di 4 parlamentari: Il problema non è la data del congresso in Campania ma la gestione

“Siamo ormai al terzo, forse al quarto, annuncio della data del congresso regionale negli ultimi mesi. A questo punto manca solo il manifesto con la scritta ‘Prossimamente nelle sale'”. È quanto sottolineano, in una nota congiunta, i parlamentari di Forza Italia Pino Bicchielli, Annarita Patriarca, Raffaele De Rosa e Franco Silvestro.

Ieri il segretario regionale degli azzurri, Fulvio Martusciello, ha reso noto di aver chiesto a Tajani di fissare il congresso in Campania il 29 settembre prossimo, “quando Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, lasciando ovviamente a lui le decisioni”.

“Per quanto ci riguarda, la data non è mai stata il problema. Restiamo pienamente fedeli ai due documenti politici trasmessi al segretario nazionale Antonio Tajani: il congresso si può celebrare anche domani – spiegano – Il vero tema è un altro: garantire una gestione imparziale della fase precongressuale e restituire credibilità a Forza Italia in Campania. Più che continuare ad annunciare congressi, sarebbe opportuno prendere atto della realtà. Oggi assistiamo sempre alla stessa scena, lo stesso ristretto gruppo di fedelissimi, fotografato ogni volta con un’inquadratura diversa. Cambia la foto, ma non cambia il copione”.

“Proprio per questo ribadiamo quanto già rappresentato nei due documenti politici inviati al segretario nazionale Antonio Tajani – sottolineano – la fase che conduce al congresso deve essere affidata a una gestione realmente imparziale. Non può essere chi ha determinato l’attuale situazione del partito a gestire un passaggio così delicato. Sarebbe una contraddizione evidente. Gli ultimi anni hanno consegnato una Forza Italia profondamente divisa e i peggiori risultati politici ed elettorali registrati in Campania. Il congresso deve rappresentare una vera occasione di ripartenza e di cambiamento, non la prosecuzione delle stesse dinamiche che hanno prodotto questa situazione”.