Forza Italia, Tajani: nel partito non ci sono correnti

Roma, 16 dic. (askanews) – “Non credo ci siano correnti in Forza Italia, non ci sono mai state, domani” quello con Roberto Occhiuto “è un evento organizzato da un’agenzia alla quale partecipa il presidente della regione Calabria e fa bene, io sono sempre favorevole quando si parla, si discute e ci si confronta, i partiti sono un luogo di democrazia e di confronto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento presso “Esperienza Europa – David Sassoli” in occasione della consegna del Premio Sacharov.

“Sono assolutamente favorevole al confronto democratico e poi sono gli iscritti che decidono qual è la linea giusta da seguire – ha sottolineato Tajani -. Io ho voluto essere eletto segretario e ho voluto avere un congresso che mi eleggesse perché ci fosse una legittimazione da parte dei nostri scritti, non ci devono essere imposizioni dall’alto, quindi è giusto confrontarsi ed è giusto che ci siano dibattiti”, ha sottolineato il segretario di Forza Italia.