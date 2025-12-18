Forza Italia, Tajani: rinnovamento? Saranno iscritti a decidere leader

Milano, 18 dic. (askanews) – “Il rinnovamento sono i congressi, in un partito che vuole avere una base sempre più ampia: siamo quasi a 200mila iscritti e dopo la morte di Berlusconi ne erano rimasti 6mila… È giusto che gli iscritti scelgano i propri dirigenti, dopo un dibattito approfondito. Io sono sempre favofrevole alla discussione e chi vuole offrirsi e dare la propria disponibilità al partito è bene che lo faccia”. Lo ha detto il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, in una intervista a Dritto e rovescio che andrà in onda stasera su Retequattro.

“Io ho dedicato gran parte della mia vita a Forza Italia e continuo a farlo. Sono uno dei fondatori di Forza Italia e credo di aver dato un contributo importante per il rinnovamento. Io sono stato eletto dal congresso, la legittimazione democratica è fondamentale, saranno sempre gli iscritti a decidere quali dovranno essere i leader locali, regionali, nazionali. Quindi ben venga il dibattito ma credo che questo partito abbia già dato un grande segnale anche dal punto di vista culturale”, ha concluso sul punto Tajani.