Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Forza Nuova “ormai non è che una brutta ombra di ciò che era” e scioglierla “sarebbe come sciogliere un cubetto di ghiaccio in un iceberg”. A parlare all’Adnkronos è un ‘ex’ di peso di Forza Nuova, Alfredo Durantini. Da segretario provinciale di Milano è uscito dal movimento da un anno e mezzo per confluire, “insieme ad almeno il 70% delle sezioni”, nel Movimento Nazionale – la Rete dei Patrioti, di cui ora siede nel consiglio direttivo.