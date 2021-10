Forza Nuova: mozione Pd, ‘fascismo evidente, troppo spesso minimizzato in modo ambiguo’**

Roma, 11 ott (Adnkronos) – “La gravità delle azioni violente poste in essere da un partito politico come Forza Nuova e da altre organizzazioni di estrema destra è aumentata dall’evidente matrice fascista di tali azioni, troppo spesso derubricate a gesti di pochi e isolati individui violenti, con la volontà di minimizzare in modo colpevole, ambiguo e irresponsabile l’ispirazione di queste organizzazioni politiche all’eredità del ventennio fascista e l’uso della forza e della violenza come “metodo” di azione politica in radicale contrapposizione con l’identità antifascista della Costituzione repubblicana”. E’ quanto si legge nel testo della mozione depositata dal Pd alla Camera e al Senato per lo scioglimento di Forza Nuova.