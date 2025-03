Foto Ema debutta al Med Exhibit Print 2025, la mostra mediterranea della stampa e dell’audiovisivo

Med Exhibit Print, mostra mediterranea della stampa, si svolgerà dal 4 al 6 aprile alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Considerato un evento imperdibile da appassionati e professionisti del settore, la rassegna vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Foto Ema, realtà consolidata del mondo audiovisivo. La società, si legge in una nota, sarà presente, per la prima volta, alla mostra per “portare il proprio contributo e la propria esperienza maturata in oltre 50 anni di tradizione familiare nel mondo foto/video e stampa. Tra i settori espositivi, infatti, vi sono anche fotografia, video e comunicazione audiovisiva. Foto Ema si propone di rappresentare un punto di riferimento per entrambi, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza nel settore”. Grazie a Med Exhibit Print, “la città metropolitana di Napoli si trasforma nel cuore pulsante dell’innovazione e della creatività, offrendo a tutti i presenti l’opportunità di stringere partnership strategiche e immergersi in un mondo di idee che ridefiniranno il futuro della stampa e della comunicazione visiva”. “E’ un onore per noi essere presenti al Med Exhibit Print – dice Sergio Angeloni, Ceo di Foto Ema -. Le fiere di settore sono un importantissimo strumento per conoscere e farsi conoscere, per apprendere e per entrare in sinergia con realtà affini. Al contempo, rappresentano un punto di partenza importante per l’instaurazione di nuove partnership e per essere vicini ai propri clienti. Crediamo che Med Exhibit Print sia un’occasione unica e non vediamo l’ora di accogliere professionisti ed appassionati del settore per farli immergere nella nostra realtà”. Presenti allo stand 9 dal 4 al 6 aprile 2025, Foto Ema “avrà in esposizione non solo macchine per la stampa, ma anche fotocamere, videocamere, droni, gimbal, microfoni e prodotti del mondo foto/video. Per chi si reca allo stand, inoltre, ci saranno interessantissime promozioni riservate”.