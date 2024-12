Fotografia, a Stefania Casellato Il Premio IgersItalia (patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli)

È Stefania Casellato la vincitrice della dodicesima edizione del Premio Nazionale IgersItalia – Content Awards 2024, competizione nazionale fra le più prestigiose del settore – per longevità e giuria tecnica di eccellenza – volta a valorizzare le migliori produzioni di fotografi amatori, fotografi professionisti, videomaker e content creator. Patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, il Premio è promosso dall’Associazione IgersItalia, presieduta da Pietro Contaldo, che ha l’obiettivo di portare alla luce e valorizzare la creatività di tutti gli Igers, i fotografi e i content creators che stanno affinando tecnica ed abilità fotografica e artistica, offrendo loro la possibilità di esprimersi e misurarsi con un progetto ambizioso ma in piena libertà di tema. Il Premio vuole essere inoltre un momento di riflessione generale su come la cultura visuale in tutte le sue forme e espressività si evolva costantemente grazie ai media digitali. Tra i 170 partecipanti e più di mille contenuti pervenuti, i vincitori sono stati decretati ufficialmente, nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta per la prima volta a Napoli, nella splendida cornice della Chiesa dei Cristallini nel Rione Sanità che nel 2023 è stata oggetto di un importante progetto di ristrutturazione e rivalutazione con i dipinti di Tono Cruz, Mono González e Giuliana Conte. Al centro della missione di IgersItalia e delle sue Community locali, la promozione del territorio e le sue eccellenze attraverso Instagram – il Social Network visuale per eccellenza che conta oggi oltre 1 miliardo di utenti attivi nel mondo di cui 19 milioni in Italia – e gli altri media digitali.

Stefania Casellato, classe 88 è nata a Roma dove vive e lavora come fotografa. Dopo essersi laureata in Letteratura musica e spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma, ha studiato presso la scuola CSF Adams-Centro Sperimentale di Fotografia di Roma e frequentato workshop di fotografia di reportage con Gianni Berengo Gardin, con Christopher Padgett a Boston-Advanced Techniques, con Paolo Soriani a Roma e Bordeaux. Fotografa di scena sul set di ”Nuovo Olimpo” e ”Diamanti” di Ferzan Ozpetek, negli anni ha lavorato per Netflix, Fremantle Media, Warner Music Italia, Fondazione Piccolo America e Cinema Troisi, Chora Media, Gruppo Mondadori. Fotografa di cinema e televisione si occupa anche di fotografia in ambito istituzionale, dopo essere stata per diversi anni la fotografa ufficiale delle attività della Presidenza della Regione Lazio, attualmente lavora per gli eventi del Comune di Roma. Ha esposto a Luanda, Monaco di Baviera, Milano e Roma in diversi centri d’arte; le sue foto sono state pubblicate su diversi quotidiani e riviste come Corriere della Sera, La Repubblica, Il Messaggero, Vanity Fair, Grazia, Io Donna, Prima Comunicazione, Il Fotografo. Ha vinto il Premio Igers Italia 2020 per la categoria bianco e nero.

A decretare i vincitori dell’edizione 2024 una giuria tecnica composta da eccellenze italiane del mondo della comunicazione, della cultura e della fotografia.

Queste le categorie premiate:

Street: vincitore Mario Durante

Cinematic: vincitrice Federica Nannin: vincitrice Barbara Arioli

Viaggio in Italia: vincitore Giovanni Rallo

Premio IgersItalia 2024 e categoria Bianco e Nero: vincitrice Stefania Casellato

Luoghi della Cultura: vincitore Omar Hadi

Food: vincitore Mario Giambanco

Speciale Napoli Città d’Arte: vincitore Enrico Di Paola

Digital Journalism: vincitore Stefania Casellato