Fotografia, al via I-Talìa: il progetto del Collettivo Cesura

Roma, 18 apr. (askanews) – Un viaggio visivo che attraversa l’Italia da Nord a Sud, catturando l’identità di ogni territorio. Parte dal Friuli Venezia Giulia in aprile per arrivare in Sardegna a giugno, I-Talìa il nuovo progetto di Cesura, collettivo fotografico e di ricerca fondato nel 2008 dal pluripremiato reporter – World Press Photo Award, Guggenheim Fellowship USA e Canada – e membro dell’agenzia internazionale “Magnum” Alex Majoli, insieme ai fotografi Arianna Arcara, Luca Baioni, Gabriele Micalizzi, Andy Rocchelli, Alessandro Sala e Luca Santese. Il progetto è sostenuto da Strategia Fotografia 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e in collaborazione con il Mufoco – Museo di Fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo (MI).

Da aprile, 12 fotografi del collettivo, Chiara Fossati, Alessandro Zoboli, Giorgio Dirindin, Marco Durante, Alessandro Sala, Marco Zanella, Andrea Nicotra, Camilla Pedretti, Arianna Arcara, Giorgio Salimeni, Maria Elisa Ferraris e Pablo Riccomi, svilupperanno un racconto fotografico di tre città italiane: Monfalcone (Friuli Venezia Giulia), Cosenza (Calabria) e Oristano (Sardegna) attraverso una residenza artistica “circolare”.

Quattro autori lavoreranno contemporaneamente su una tappa alla volta per 14 giorni, con lo scopo di costruire un dialogo con le realtà locali, anche in collaborazione con le associazioni e i presidi culturali vivi e attivi sul territorio, e a seguire raccontare questa esperienza attraverso un’esposizione collettiva in loco. Dai paesaggi rurali alle dinamiche urbane, dalle tradizioni culturali alle questioni sociali contemporanee, ne deriva un racconto intimo, fatto di volti, storie e paesaggi di luoghi insoliti, fuori dai circuiti del mainstream ma profondamente rappresentativi della complessità e della bellezza del nostro Paese.

Sulla scia degli intenti del collettivo – che come lo stesso nome “Cesura” suggerisce – vuole rompere con le dinamiche del mercato in favore di una totale libertà espressiva e di cura di ogni fase del processo fotografico, I-Talìa rilancia il format Photobuster, progetto di ricerca sul territorio urbano, ideato dal collettivo con la direzione artistica di Alex Majoli, in cui un gruppo selezionato di fotografi lavora a una serie di progetti fotografici individuali che concorrono a sviluppare un racconto corale del luogo attraverso il proprio sguardo. Photobuster, ha già fatto tappa e documentato città italiane e straniere come Stradella, Riva del Garda, Palermo, Rimini, Sofia, solo per citarne alcune.

“Arriviamo in una nuova città, lavoriamo per due settimane, e subito dopo mettiamo giù una mostra: un Photobuster è un pò come una jam session di suonatori che si ritrovano in un luogo con i loro strumenti, i loro alfabeti visivi – ha spiegato Alex Majoli – quelli di I-Talìa sono piccoli capitoli, dei micro esperimenti che si fanno lungo la Penisola nella prospettiva di compiere un viaggio in Italia insieme ai fotografi di CESURA, guardando e raccontando le cose come stanno veramente. La cultura crea la politica, non il contrario, e il ruolo degli artisti in questa realtà in continuo mutamento deve essere anche questo”.

Oltre alla produzione fotografica, I-Talìa prevede una serie di attività divulgative realizzate con il territorio e per il territorio, tra cui: proiezioni pubbliche delle immagini realizzate dai fotografi, incontri e conferenze nelle scuole medie e superiori, per sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura fotografica e all’osservazione critica del mondo contemporaneo. Al termine del percorso, 80 delle opere fotografiche prodotte a partire dal lavoro di ricerca dei fotografi coinvolti entreranno a far parte della collezione pubblica del Mufoco – Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, al fine di consolidare il ruolo del museo nella conservazione e promozione della fotografia contemporanea italiana. Il progetto si concluderà con una conferenza pubblica e una proiezione della documentazione integrale del lavoro svolto. Parte del materiale sarà raccolto in una fanzine I-Talìa, a cura della casa editrice Cesura Publish interna al collettivo.