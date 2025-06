Fotografia, alle Gallerie d’Italia di Napoli “Due cuori e una capanna” di Daniele Ratti

Le Gallerie d’Italia – Napoli di Intesa Sanpaolo presentano dal 12 giugno al 14 settembre 2025 il progetto fotografico di Daniele Ratti ‘Due cuori e una capanna’, a cura di Benedetta Donato. Attraverso una selezione di 42 fotografie, l’autore ci conduce in un viaggio intimo e suggestivo tra architetture straordinarie e storie d’amore custodite nei luoghi in cui sono nate e cresciute. Il percorso espositivo si apre con due fotografie dedicate a Le Cabanon, iconico rifugio progettato da Le Corbusier come regalo di compleanno per sua moglie nel 1951, simbolo per eccellenza dell’essenzialità e della complicità, al largo delle acque della Costa Azzurra. A pochi metri da quel luogo, sorge la Villa E-1027 di Eileen Gray, pensata per condividere un amore codificato anche nel nome della casa stessa. Tra i protagonisti della mostra anche José Saramago, Mimmo Jodice, e Michelangelo Antonioni con Monica Vitti, per la quale fu realizzata La Cupola in Sardegna: una scultura abitabile che dialoga con il paesaggio gallurese. Dimore celebri e angoli nascosti si fanno scenario e testimone di relazioni profonde, che la fotografia rende vive e tangibili, in un delicato equilibrio tra spazio abitato e vissuto emotivo. La preview della mostra si terrà mercoledì 11 giugno dalle 11.00 alle 12.00 alla presenza dell’artista Daniele Ratti e della curatrice Benedetta Donato.