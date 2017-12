Fotografia, a Salerno la mostra pro Africa di Dario Di Domenico

“Certe emozioni non si possono spiegare, per questo le fotografo” così Dario Di Domenico ha presentato la mostra fotografica inaugurata ieri al Barroom in via Botteghelle a Salerno. L’evento inaugurale è stato caratterizzato da un grande successo e le opere rimarranno esposte fino al prossimo sei gennaio. Questa mostra fotografica racconta l’Africa vista dagli occhi di Dario, gli occhi di un viaggiatore e non di un semplice turista. E’ per questo che la mostra racconta l’Africa come viaggio dell’anima e non solo del corpo. Un viaggio del cuore che ha portato l’artista a decidere di far qualcosa per aiutare i bambini africani. La mostra oltre ad essere bella e ad essere raccomandata dalla Fiaf, federazione italiana associazioni fotografica è, infatti, anche un evento di beneficenza. Le opere esposte sono in vendita e il ricavato andrà totalmente a finanziare progetti concreti in Africa. Altre somme da destinare ai bambini della Tanzania sono stati raccolti tramite una tombolata di beneficenza, che si replicherà il 6 gennaio.