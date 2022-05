Fotografia: taglio del nastro per “Frontiera”, la mostra di Francesco Sangiovanni

Si terrà oggi, venerdì 27 maggio, a Torre del Greco, al CoBar (lo spazio culturale per eventi e creatività di Stecca, presso gli ex Mulini Marzoli in via Calastro 8) l’evento fotografico “Frontiera”, un progetto di sperimentazione intermediale tra fotografia ed editing video.

L’autore, Francesco Sangiovanni (in arte Franz) intende presentare la sua visione sulla fotografia urbana e di paesaggio fatta di scatti in cui coesistono due luoghi sovrapposti: quello fisico e tangibile e quello digitale simile alle ambientazioni di un videogioco retró.

Il nome Frontiera sta proprio ad indicare un confine immaginario tra questi due mondi in una stratificazione così compatta e sincretica da non lasciar intravedere i confini delle singole componenti: roccia vulcanica dentro al cemento, architettura barocca intrecciata nei cavi dell’alta tensione, treni veloci su ponti di 300 anni fa, insegne di cabine telefoniche che spezzano antenne su palazzi pieni di modem e di informazioni che viaggiano in maniera del tutto incosciente dei propri osservatori.

Grazie infatti alla partecipazione di Mariarosa Olivares che ha contribuito alla creazione delle animazioni e quella di Roberto Bottiglieri // Magus Techne con il suo piccolo gioiello di musica elettronica “Ziggurat” uscito appena qualche mese fa su Spotify; il progetto attraversa più livelli di comunicazioni più adatti all’idea dell’ autore maturata negli ultimi 4 anni di lavoro.

Al termine della mostra è prevista l’esibizione live del gruppo Funk Psichedelico “Bottazzi”.