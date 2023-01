Fotografia, tre calendari per promuovere l’immagine positiva di Napoli

Promuovere un’immagine positiva di Napoli mettendo un attimo da parte le sue tantissime problematiche: è questo l’obiettivo dei tre calendari stampati dall’associazione “No Comment”, 63 immagini “che vogliono solo documentare parte del presente e del passato di questa nostra inquieta città”, spiega Antonio Alfano, presidente dell’associazione culturale. Le foto, tutte ad alta risoluzione, richiamano la memoria popolana di una città, sottolinea Alfano, “da vivere con una vivacità travolgente: Napoli resta una meraviglia culturale e ludica amalgamata in tante contraddizioni sociali e urbane”. I tre calendari sono realizzati con foto a colori e in bianco e nero, oltre che con dei disegni, scaricabili gratuitamente in alta risoluzione PDF, dal sito web dell’associazione culturale “NO Comment”.