Fotovoltaico, 35 GW previsti nel 2014: Lombardia sul podio, Veneto ed Emilia sorpassano la Puglia

Per potenza installata, la graduatoria 2024 del Fotovoltaico vede il sorpasso della Puglia da parte del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Ad evidenziarlo sono gli analisti dila prima E.S.Co . in Italia a fornire impianti fotovoltaici nella modalità “Care&Share” che non prevede alcuna esposizione finanziaria da parte del cliente per l’acquisto o la gestione dell’impianto. Le proiezioni di EnergRed, basandosi sule sugli ulteriori dati del GSE e didi cui al rapporto “Infovoltaico” al 30 settembre 2023, calcolano la situazione al 31 dicembre 2023 e poicalcolando la probabile situazione al 31 dicembre 2024. Sul podio di quest’anno per potenza installata troviamo dunque lache al 31 dicembre 2024 conterà con una potenza installata stimata in 5.114 MW, il Veneto (3.957 MW) e l’Emilia Romagna (3.568 MW); a seguire, Piemonte (3.091 MW), Sicilia (2.323 MW), Lazio (2.186 MW), Sardegna (1.542 MW), Marche (1.502 MW) e Toscana (1.484 MW). E poi ancora, Friuli-Venezia Giulia (1.120 MW), Abruzzo (1.120 MW), Calabria (844 MW), Trentino-Alto Adige (843 MW), Umbria (705 MW), Basilicata (497 MW), Liguria (235 MW), Molise (229 MW) e Valle d’Aosta (41 MW).