Fracci: Mastronardi, ‘addio dolce Signora, più che un onore entrare nelle tue scarpette’**

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Come una libellula ferma nell’aria ma con le ali in perenne impercettibile movimento, leggera e nello stesso tempo fortissima, elegante, bellissima, sei andata via così.. tu che le amavi così tanto le libellule”. Lo dichiara Alessandra Mastronardi ricordando la grande diva della danza Carla Fracci, scomparsa oggi a 84 anni. L’attrice interpreta la Fracci nella fiction Rai ‘Carla’, in programma per questo autunno. “Penso a te cara Carla -scrive l’attrice romana- un giorno triste per tutti noi. Ci hai lasciato un meraviglioso messaggio, che con il vero lavoro, i sacrifici, cuore e dedizione i sogni diventano più tangibili e veri. Addio dolce Signora della danza. È stato Oltre più che un onore avere avuto la possibilità di poter entrare nelle tue scarpette”.