Fracci: Virginia Raffaele, ‘ciao Carla, rimarrai l’unica Giselle possibile’** (2)

(Adnkronos) – “Non è un caso -scrive la Raffaele- se sei diventata la più grande ballerina italiana di tutti i tempi. Una parte di me ‘ballerà’ (indegnamente) per sempre con Te. Grazie per tutto quello che mi hai dato consapevolmente e inconsapevolmente. Grazie per aver capito la stima che avevo per Te. Grazie per avermi abbracciata più volte, e grazie per avermi corretto un port de bras. Rimarrai l’unica Giselle possibile. Ciao Carla, ti voglio bene. Un abbraccio forte a Beppe”, conclude l’attrice.