“Fragile But Free”: il nuovo video di Giuseppina Torre con la coreografia di Park Ki-hwan

Da oggi, giovedì 13 marzo, è online sul canale YouTube di Giseppina Torre il video di “Fragile but free”, composizione estratta da “The Choice”, il nuovo album della pianista e compositrice siciliana.

Il video, girato e diretto da Fotobee works, è stato coreografato dall’étoile della Compagnia Nazionale di Danza della Corea PARK KI-HWAN ed è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=o6Q3s75_gao.

Nel video, ogni passo e movimento esplorano il tema della libertà, amplificando l’intensità emotiva evocata dalla musica. Il titolo, “Fragile But Free”, esprime il contrasto tra vulnerabilità e forza che emerge quando ci si sente intrappolati. Il ballerino racconta la sua lotta interiore per liberarsi dalle catene della paura e delle limitazioni, tracciando un cammino verso la conquista di una libertà che nasce dalla consapevolezza di sé e del proprio potenziale.

«Sono profondamente emozionata nel vedere la mia composizione “Fragile but Free” prendere vita grazie al talento straordinario di Park Ki-hwan, che ho avuto il privilegio di conoscere durante la mia tournée in Corea del Sud, nell’aprile 2024, organizzata dall’Istituto di Cultura Italiana di Seoul – afferma Giuseppina Torre – In quell’occasione, durante una cena presso la residenza dell’Ambasciatrice italiana, Park Ki-hwan eseguì una breve coreografia che mi lasciò senza parole per la grazia, la perfezione e la fluidità dei suoi movimenti. Dopo esserci presentati, è nata spontaneamente l’idea di collaborare, dando vita a questo video, che rappresenta un dialogo tra musica e danza, tra fragilità e libertà, tra culture apparentemente lontane ma profondamente affini. È una celebrazione dell’arte come linguaggio universale capace di abbattere confini e unire anime».

Giseppina Torre è impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne e ancora una volta si espone in prima persona attraverso la sua musica puntando sull’importanza della consapevolezza di sé.

Pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia in fisico e in digitale (https://bio.to/giuseppinatorre), “The choice” è il terzo album di Giuseppina Torre, prodotto dall’artista con la supervisione artistica di Roberto Cacciapaglia, registrato e missato da Gianpiero Dionigi presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio.

L’album è composto da 10 brani inediti che aprono le porte a un viaggio interiore e invitano a esplorare senza riserve la propria vulnerabilità, a rompere le barriere dell’autoconservazione e ad abbracciare la bellezza e la forza nel mostrarsi autenticamente fragili, senza la pressione di dover sempre apparire vincenti agli occhi degli altri. Il video della composizione “Rebel Soul” è disponibile sul canale YouTube dell’artista: www.youtube.com/watch?v=aq-gfqKvdJM.