Fragilità da Covid-19: fotografi in campo con Biasiucci e Fondazione Donnaregina

di Francesco Bellofatto

Sono 30 i fotografi che hanno messo a disposizione 90 fotografie per “Ricomincio da una foto”, la campagna di raccolta fondi ideata e organizzata da di LAB/Laboratorio Irregolare, a cura di Antonio Biasiucci per sostenere l’Associazione Pianoterra Onlus, impegnata ad aiutare le famiglie più fragili esposte alle conseguenze dell’emergenza Covid-19. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee nell’ambito del progetto Madre per il Sociale 2020, e durerà fino al 30 giugno.

Gli artisti hanno donato 3 fotografie in una speciale edizione di cinque, stampate da Fineart Lab di Luigi Fedullo in diversi formati (su foglio 20x30cm o 24x30cm) e firmate dagli autori.

I trenta artisti sono Ilaria Abbiento, Fulvio Ambrosio, Chiara Arturo, Ciro Battiloro, Giuliana Calomino, Vincenzo Capaldo, Anna Castellone, Paolo Covino, Cristina Cusani, Valentina De Rosa, Francesco Nicolis Di Robilant / Distonia, Assunta D’Urzo, Maurizio Esposito, Francesca Esse, Ivana Fabbricino, Alessandro Gattuso, Gaetano Ippolito, Valeria Laureano, Claudia Mozzillo, Laura Nemes-Jeles, Vincenzo Pagliuca, Claire Power, Valentino Petrosino, Chiara Pirollo, Valerio Polici, Ilaria Sagaria, Serena Schettino, Mattia Tarantino, Peppe Vitale, Tommaso Vitiello.

“Presentiamo una piattaforma contenente foto tratte da quattro edizioni del Laboratorio Irregolare che vanno dal 2012 al 2020. Tre foto per ogni autore affinché venga restituito il senso della loro ricerca – spiega Biasiucci –. Il laboratorio è composto da un gruppo eterogeneo di giovani autori dove il confronto, lo scambio, l’empatia verso l’altro sono una premessa fondamentale affinché ognuno possa trovare un proprio linguaggio. Il risultato è un gruppo che si autoalimenta. Con queste premesse, il desiderio di stare al fianco delle famiglie più bisognose è una naturale e sentita necessità”.

Pianoterra, impegnata nella prevenzione di problemi di salute e sviluppo legati alla povertà e alla marginalità, sta intervenendo con una serie di iniziative volte ad offrire un sostegno materiale alle famiglie in difficoltà, oggi ancora più a rischio di indigenza ed esclusione sociale a causa delle conseguenze dell’epidemia di Covid-19.

“La pandemia ha svelato e amplificato il fenomeno della povertà. – afferma Ciro Nesci vice presidente Associazione Pianoterra Onlus –, Molte famiglie che vivevano in un equilibrio economico, magari precario e informale, ora sono in affanno e non riescono ad andare avanti. La fase 2 che è appena cominciata ha dimostrato che la ripresa economica è ben lontana e la difficoltà di queste famiglie è destinata a perdurare se non ad aumentare. Nei prossimi mesi è necessario non abbassare la guardia ed essere attivi nel lavoro di prossimità e di coesione sociale”.

L’iniziativa si avvale della collaborazione di Magazzini Fotografici, Fineart lab e Photolux Festival di Lucca che ospiterà nel 2021 la terza edizione del Laboratorio Irregolare.

“Madre per il Sociale è una realtà che, a due anni dalla sua nascita, continua a crescere – dichiara Laura Valente, presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee -. Vogliamo che la nostra comunità ci senta vicini concretamente, con progetti di inclusione sempre più radicati. Ancor più in questo momento”.

La campagna di raccolta fondi è accompagnata da un video coprodotto dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee / museo Madre e realizzato da LAB\ per un Laboratorio Irregolare con la consulenza musicale di Luca Iavarone.

I fondi raccolti contribuiranno alle azioni di sostegno materiale messe in campo da Pianoterra a Napoli e provincia, a Castel Volturno e a Roma: acquisto e distribuzione di beni di prima necessità, con una particolare attenzione alle esigenze dei più piccoli; sostegno nel pagamento di affitti e utenze; fornitura di dispositivi elettronici per consentire ai bambini in età scolare di seguire la didattica a distanza.

È possibile partecipare alla raccolta fondi accedendo alla piattaforma on line della campagna RICOMINCIO DA UNA FOTO sul sito /www.laboratorioirregolare.net

Le donazioni possono essere effettuata tramite bonifico su conto corrente a Associazione Pianoterra Onlus

IBAN: IT56 T030 6909 6061 0000 0155 125

Causale: Devoluzione liberale Covid-19 – Lab – NUMEROFOTO