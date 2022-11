Frana a Casamicciola, 4 i dispersi. Il sindaco: Non uscite da casa

La pioggia battente non dà tregua alla Campania nell’ennesimo giorno di allerta meteo. Emergenza a Ischia, dove questa mattina intorno alle 5 una frana si è verificata a Casamicciola. Sono 4 i dispersi: una famiglia composta da marito, moglie e neonato; e una ragazza di 25 anni. Ma il numero potrebbe salire. “Situazione complicata, ci sono case sradicate dalla frana” spiega il comandante dei carabinieri Tiziano Laganà.

Un pezzo di montagna è venuto giù. Un fiume di fango e detriti ha invaso la parte alta di Via Celario e ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice. Lungo il percorso travolte due abitazioni, dispersa una famiglia: marito, moglie e un neonato. Si cerca anche una 25enne. Si trovavano all’interno delle loro abitazioni. Alcune auto sono state trascinate fino al mare. I soccorritori volontari stanno cercando anche i residenti al civico 13 della stessa strada tra cui una donna straniera e una famiglia.

Un uomo è stato travolto dal fango. Sono intervenuti protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri. L’uomo è stato salvato ed è cosciente. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Si lavora per capire se ci sono altri feriti o danni.

Con un post sui social il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, invita “i concittadini a rimanere nelle abitazioni e a non spostarsi a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono giù verificati nel comune di Casamicciola Terme. Comunicherò in seguito l’evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione”

La frana è avvenuta nella zona in cui si verificò il terremoto e, nel 2010, un’altra alluvione. Il lungomare in piazza Anna De Felice porta il nome della vittima di quel tragico evento climatico, una ragazzina di 14 anni che fu travolta dal fango.