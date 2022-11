Frana a Ischia, l’armatore Lauro: Sospese corse degli aliscafi, viaggia solo qualche traghetto

Difficoltà a Ischia anche per i collegamenti via mare con Napoli. “Le corse degli aliscafi sono state sospese, per il maltempo, qualche traghetto sta partendo, diretto soprattutto a Pozzuoli”, spiega all‘Adnkronos Salvatore Lauro, ex senatore e armatore, presidente di Volaviamare. Le condizioni meteo proibitive stanno rendendo difficili anche i soccorsi. “Molte famiglie non sono ancora state raggiunte, quelle che stanno in zone isolate”, ricorda Lauro, che si trova a Ischia. Intanto si muove la macchina della solidarietà. “Gli albergatori sono pronti ad aprire le loro strutture, stanno portando le coperte e quanto serve per ospitare gli sfollati. E il Rotary si stringe intorno alla comunità di Ischia e ha manifestato un concreto impegno per attivare una raccolta gli aiuti”, dice ancora Lauro, riferendo che il presidente del Rotary Club Isola di Ischia, Emanuele di Meglio, ha comunicato di avere già attivato contatti con la Protezione civile e con il responsabile della Caritas, che lo ha informato che gli sfollati sono stati sistemati al palazzetto dello sport di Forio e che lo aggiornerà su eventuali necessità.