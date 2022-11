Frana ad Ischia: almeno 13 edifici travolti dal fango

Sono almeno tredici gli edifici crollati per la furia del fango che questa mattina all’alba ha travolto la zona di Celario all’Ischia. Quasi tutti i residenti della zona sono rimasti bloccati nelle abitazioni e senza corrente elettrica. C’e’ un gruppo di turisti che e’ rimasto bloccato all’interno dell’hotel Terme Manzi. E’ stato necessario l’intervento dei soccorsi per liberarli e portarli via. E continua a piovere con il vento gelido che sferza i soccorritori mentre a Napoli infermieri e medici sono pronti a un piano di emergenza. Nel comune di Casamicciola quattro auto sono ribaltate sull’asse viario e non si e’ ancora riuscito a comprendere se dentro ci fossero persone.