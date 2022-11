Frana ad Ischia, gli infermieri di Napoli pronti per l’emergenza

L’Ordine delle Professioni infermieristiche di Napoli ha attivato un’unità di crisi presso la sede di piazza Carità per affrontare “preparati la grave emergenza sanitaria che si sta determinando in queste ore sull’Isola di Ischia, a seguito della gravissima sciagura in atto”. L’Ordine informa che sono già stati allertati gli infermieri del Cives, la sezione infermieristica legata alla Protezione Civile, per mettere a disposizione le loro competenze, le strutture, e le risorse umane necessarie in questi momenti. Soprattutto “infermieri di area critica, che in queste circostanze sono preziosi. L’Ordine è in continuo e stretto contatto con gli infermieri che lavorano sull’Isola”. Dai loro report si evince tutta la drammaticità della situazione. Il personale infermieristico in servizio dalla notte scorsa non ha potuto smontare e resta in servizio anche stamane per far fronte ai tanti feriti che arrivano in ospedale e presso le strutture sanitarie dell’Isola. “Siamo pronti a mobilitarci, a darvi una mano per fronteggiare una sciagura immane”. Cosi Teresa Rea, in un messaggio indirizzato a tutti gli infermieri sul posto. “Come sempre – ha aggiunto la presidente – gli infermieri di Napoli sono in prima linea per dare il loro contributo nell’affrontare quest’ennesima emergenza. Ai colleghi impegnati sui posti di lavoro la nostra solidarietà fattiva. Alla popolazione di Casamicciola la nostra vicinanza umana”.