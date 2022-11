Frana, Atex: Recepire anche a Capri le indicazioni del ministro Musumeci 

“Condividiamo in pieno le dichiarazioni del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci dopo il disastro di Ischia che ha pubblicamente evidenziato che le isole minori devono essere dotate di attrezzature e mezzi di primo intervento pronti all’uso, anche se di utilizzo non immediato. Questo discorso ovviamente riguarda anche la nostra isola di Capri. Per questo abbiamo chiesto ai nostri Sindaci di organizzare un immediato incontro con la Protezione Civile per verificare le attrezzature attualmente disponibili sull’isola e quelle che mancano, da reperire immediatamente. Si deve dare seguito al ragionamento del Ministro, senza esitazioni”. Così Graziano D’Esposito, presidente Atex Isola di Capri.