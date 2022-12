Frana di Ischia, stop al rientro in casa degli sfollati

Ischia. Lo rende noto il commissario di Governo per l’emergenza sull’isola, Giovanni Legnini, che nel pomeriggio di domenica 4 dicembre compie un sopralluogo nelle zone interessate dalla frana dei giorni scorsi. Le verifiche riprendono il 5 dicembre. La decisione prolunga quindi la precedente Rinviato il rientro nelle case delle famiglie ancora sfollate a. Lo rende noto il commissario di Governo per l’emergenza sull’isola,, che nel pomeriggio di domenica 4 dicembre compie un sopralluogo nelle zone interessate dalla frana dei giorni scorsi. Le verifiche riprendono il 5 dicembre. La decisione prolunga quindi la precedente ordinanza

“Domani mattina – spiega il commissario – inizia l’attività di monitoraggio del rischio idrogeologico sull’isola d’Ischia, attraverso strumentazione e professionalità di eccellenza. Le attività proseguono perché esprimiamo preoccupazioni, si stanno verificando in queste ore e in questi giorni anche micro fenomeni di dissesto e frana in più punti dell’isola”.