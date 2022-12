Frana Ischia, pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dl aiuti alle aree colpite

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge con aiuti alle aree colpite dalla frana del 26 novembre a Ischia, approvato giovedì dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento, rifinanzia con 10 milioni di euro per il 2022 il Fondo regionale di protezione civile, e per quanto riguarda le aree dei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno prevede la sospensione ai versamenti tributari, delle cartelle esattoriali, dei contributi e dei termini per gli adempimenti fino al 30 giugno 2023. Si posticipa inoltre di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine per lo smantellamento della Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.