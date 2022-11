Frana Ischia, seconda vittima: trovato il corpo di una bambina

Un secondo cadavere sarebbe stato ritrovato dai soccorritori all’interno della camera da letto, sotto un materasso, in una delle abitazioni colpite dalla frana di ieri a Ischia. Secondo quanto si apprende sarebbe di una persona giovane (forse una bambina) e individuato grazie ai cani molecolari che sono all’opera per cercare i dispersi. Il cadavere sarà trasferito presso l’obitorio in attesa dell’identificazione. Per la conferma ufficiale si dovrà attendere la comunicazione del prefetto di Napoli, dopo la riunione delle 18 e il successivo punto stampa.