Frana Niscemi, Meloni: “Sarei pazza a forzare i tempi su zone sicure”

Decisione tecnica, non politica; oggi è comune più monitorato d’Europa

Niscemi (Cl), 16 feb. (askanews) – “Ne ho parlato anche con i cittadini: io chiedo di non forzare, perché sarebbe un errore, nella definizione della fascia di rispetto sul fronte di frana perché quelle non sono decisioni che si possono prendere sul piano politico, quelle sono decisioni che si possono prendere sui dati tecnici”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni che oggi ha visitato il comune siciliano colpito dalla frana in seguito al ciclone Herry di circa un mese fa.”Se io forzassi delle decisioni – ha aggiunto – magari perché voglio dare più velocemente delle risposte certe ai cittadini e mettessi la loro sicurezza a repentaglio sarei una pazza. Questo non lo voglio fare e penso che non si debba forzare per la sicurezza, per la salute e per la certezza che quando diamo delle risposte sono certe”.”Io non posso e non voglio dare una tempistica della quale non sono certa: posso dire che oggi Niscemi è il comune più monitorato d’Europa perché ci sono tutte le migliori eccellenze: il genio militare, la protezione civile, i vigili del fuoco stanno lavorando per dare risposte su quale sia la fascia che bisogna purtroppo considerare non sicura e qual è quella che si può recuperare. Per fare questo c’è bisogno del tempo e non è una decisione che si può forzare, politicamente sarebbe irresponsabile”, ha concluso.