Frana Niscemi, Musumeci: 150 milioni somma significativa per Niscemi

Roma, 16 feb. (askanews) – I 150 milioni impegnati dal Governo per Niscemi, la località in provincia di Caltanissetta travolta dalla recente frana, “sono una somma significativa”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, intervistato dal Tgcom24.

“Una parte – ha sottolineato – verrà dedicata al contributo per l’acquisto delle case a favore di chi la casa l’ha persa definitivamente. E poi la messa in sicurezza del territorio: si tratta di irregimentare le acque del torrente che scorre a valle. E il completamento della rete fognaria, acque bianche e acque nere, perché anche questo c’è stato nel passato, tutte quelle misure che servono a rallentare questo processo irreversibile di frana, almeno per quello che si apprende dalle dichiarazioni degli esperti”.

“E poi – ha proseguito Musumeci – dotare quel territorio di tutte le infrastrutture che possano gestire il normale deflusso delle acque, a cominciare dalle acque piovane che sono state nelle ultime settimane una concausa della frana in quel basso versante, che ormai ha superato la linea di fronte dei 4 chilometri”.