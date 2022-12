Frana su un campeggio: almeno 16 morti, 17 i dispersi

È di almeno 16 morti, tra cui un bambino di 5 anni, in Malesia, il bilancio di una frana che si è abbattuta su un campeggio turistico sul lato di una collina a Batang Kali, nello Stato centrale di Selangor, circa 50 chilometri a nord della capitale Kuala Lumpur, mentre 17 altre persone risultano disperse. Lo riferisce la polizia locale. Si stima che ci fossero 94 persone, tutte malesi, che stavano dormendo nel camping quando la frana vi si è abbattuta: 7 sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, mentre altre 53 sono state recuperate illese. Nelle ricerche sono impegnati oltre 400 agenti, oltre che unità cinofile. Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha chiesto di effettuare ricerche approfondite e dovrebbe visitare il sito nella tarda serata locale di venerdì. Il ministro per lo Sviluppo del governo locale, Nga Kor Ming, ha dichiarato ai media locali che il campeggio ha operato illegalmente negli ultimi due anni, aggiungendo che l’operatore ha l’approvazione del governo per gestire un’azienda agricola biologica ma non ha la licenza per le attività di campeggio- Se riconosciuto colpevole, Nga ha avvertito che il gestore del campeggio potrebbe rischiare fino a tre anni di carcere e una multa.